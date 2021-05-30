لبنان

تنسيق لبناني- فلسطيني كبير واكب هذا الحدث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2021 | 01:00
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تقول مصادر مطلعة ان اتصالات سياسية لبنانية- فلسطينية- عربية جرت فور بدء احداث غزة للحفاظ على استقرار الوضع في لبنان وعدم السماح باي اخلال امني يوتر الاجواء خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة امنيا واجتماعيا.
ووفق المعلومات فان القوى الفاعلة في المخيّمات الفلسطينية عقدت بتوجيهات من السلطة الفلسطينية سلسلة اجتماعات تنسيقية في ما بينها، في موازاة تنسيق كامل بين مخابرات الجيش وممثلي بهدف الحفاظ على أمن المخيمات وعلى الإستقرار في لبنان بشكل عام.
كما يقول مصدر فلسطيني بارز ان التنسيق بين حركتي "فتح" و"حماس" في لبنان تعزز بشكل كبير منذ احداث غزة على مستوى غرفة العمليات المشتركة بينهما، وان مظاهر الوحدة الوطنية تجلّت بوضوح بين الفريقين، بمعزل عن أي تباينات في وجهات النظر، في المخيمات الفلسطينية من الجنوب إلى الشمال فبيروت.

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