لبنان

المغتربون حائرون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2021 | 03:30
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تصل أخبار لبنان إلى عالم الإغتراب بوسائل متعددة بعدما اصبح الكون كله قرية صغيرة. وعلى رغم التناقض الحاصل على الساحة السياسية والأخبار المتضاربة ثمة توجه لدى أعداد كبيرة من المغتربين للتوجه إلى لبنان لتمضية فصل الصيف في ربوعه، لكن ما يتناهى إلى مسامعهم عن تراجع مستوى الخدمات الأساسية كالأنقطاع المستمر بالتيار الكهربائي والمياه والتراجع المخيف في الخدمات الإستشفائية يجعلهم يتردّدون ويضربون الأسداس بالأخماس قبل أن يحسموا أمرهم. 

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