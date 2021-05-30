بماذا نصح "حزب الله" "التيار الوطني"؟ 

يتردّد أن من بين الأسباب التي حدت بالنائب جبران باسيل صرف النظر عن نية نواب "التيار الوطني الحر" تقديم إستقالاتهم من مجلس النواب، أن "حزب الله" تواصل معه وأقنعه بأن من شأن هذه الخطوة زعزعة الإستقرار السياسي والأمني في البلاد.