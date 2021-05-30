لبنان

بماذا نصح "حزب الله" "التيار الوطني"؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2021 | 03:15
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يتردّد أن من بين الأسباب التي حدت بالنائب جبران باسيل صرف النظر عن نية نواب "التيار الوطني الحر" تقديم إستقالاتهم من مجلس النواب، أن "حزب الله" تواصل معه وأقنعه بأن من شأن هذه الخطوة زعزعة الإستقرار السياسي والأمني في البلاد.   
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