لبنان

لن يقبضوا رواتبهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2021 | 03:45
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تردد ان رواتب موظفي وعمال مرفأ بيروت مجمدة الى حين البتّ بموضوع التجديد للمدير العام بالانابة باسم القيسي من قبل وزير الاشغال.
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