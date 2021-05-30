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لبنان
لن يقبضوا رواتبهم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-05-2021
|
03:45
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تردد ان رواتب موظفي وعمال مرفأ بيروت مجمدة الى حين البتّ بموضوع التجديد للمدير العام بالانابة باسم القيسي من قبل وزير الاشغال.
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