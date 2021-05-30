مجهول يطلق النار فجرا على مخزن للسيارات عند اوتوستراد الميناء - بيروت (صور)

أطلق مجهول النار فجر اليوم الأحد من سلاح حربي عند اوتوستراد الميناء - بيروت الطريق الداخلية بجانب كاليري فري على مخزن بداخله سيارات عائدة للمدعو "ر.ح"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





في التفاصيل، تضررت عدد من السيارات الموجودة في الداخل نتيجة الرصاص الذي خرق الابواب الرئيسية للمخزن فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة. في التفاصيل، تضررت عدد من السيارات الموجودة في الداخل نتيجة الرصاص الذي خرق الابواب الرئيسية للمخزن فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة.