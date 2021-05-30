لبنان

مجهول يطلق النار فجرا على مخزن للسيارات عند اوتوستراد الميناء - بيروت (صور)

Lebanon 24
30-05-2021 | 04:02
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أطلق مجهول النار فجر اليوم الأحد من سلاح حربي عند اوتوستراد الميناء - بيروت الطريق الداخلية بجانب كاليري فري على مخزن بداخله سيارات عائدة للمدعو "ر.ح"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 


في التفاصيل، تضررت عدد من السيارات الموجودة في الداخل نتيجة الرصاص الذي خرق الابواب الرئيسية للمخزن فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة.
 
 


والاضرار اتت مادية من دون اي اصابات ولم تعرف أسباب الحادث حتى اللحظة. 

وافادت المصادر ان صاحب المخزن المتضرر سيتقدم للادعاء لدى الفصيلة المعنية ضد مجهول.
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