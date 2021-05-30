معتز نور الدين من لبنان إلى أهم كليات الطب الأميركية.. و"أمديست" تبارك له! (صورة)

أعلنت "أمديست"، المنظمة الأميركية غير الربحية البارزة المعنية بأنشطة التعليم والتدريب والتطوير الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنجاز لبناني جديد.



وفي التفاصيل أنّ المنظمة أعلنت عن إنجاز بارز قام به معتز نور الدين، الذي سبق أن حائز شهادة بكالوريوس في علم الأحياء والفيزياء في كلية إيرلهام في الولايات المتحدة الأميركية، في العام 2019؛ ونور الدين هو أحد خريجي صندوق ديانا كمال للبحث عن المنح الدراسية (DKSSF).

ولفتت "أمديست" إلى أنّ نور الدين بدأ العمل في كلية الطب في جامعة هارفارد ومعهد دانا-فاربر للسرطان، هو مركز بحثي وعلاجي شامل للسرطان في بوسطن، مساتشوستس، بعد الانتهاء من دراسته، موضحةً أنّه شارك في عدد من المشاريع، حيث درس فعالية علاجات جديدة وفيروسات الأورام والعلاج الموجه...



ومنذ أسابيع، قدّم نور الدين، كمؤلف أوّل، عمله حول فيروسات الأورام في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان، وهو أكبر مؤتمر للسرطان في الولايات المتحدة الأميركية. ومؤخراً، تم قبول نور الدين لمواصلة دراسة الدكتوراه في علم المناعة في كلية طب ماونت سيناي في نيويورك، إحدى أبرز كليات الطب في العالم. وفي تعليقها، كتبت "أمديست" في منشور على "إنستغرام": "فخورون جداً بإنجازات معتز ونتمنى له التوفيق في مشاريعه وجهوده المقبلة".