لبنان

يمتهنون تعبئة زيوت مغشوشة للسيارات داخل عبوات لماركات عالمية.. هكذا أوقفوا (صور)

Lebanon 24
30-05-2021 | 04:25
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:


توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بتعبئة زيوت مغشوشة للسيارات لعدة استعمالات (محرك، ناقل حركة (فيتاس)...) داخل عبوات لماركات عالمية، بمكان عمله في محلة بكفيا.

على أثر ذلك، داهمت قوة من المكتب المكان المذكور، فتبيّن وجود عمّال يقومون بتعبئة الزيوت. وبتفتيشه، عُثِرَ على: كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة ومن الملصقات لعدة ماركات، عدد من الخزّانات البلاستيكية الكبيرة وبراميل من حديد بداخلها أنواع مختلفة من الزيوت -أُخِذَت عيّنة منها للكشف عليها-، كما ضبطت صبغات تلوينيّة باللّون الأحمر والأزرق والأخضر، ميزان، وآلة تُستَعمَل للتعبئة والتغليف.
 
 
 
 
 
خُتِمَت الشركة بالشمع الأحمر، وأوقف كل من:

ا. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) الرأس المدبّر.
ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري)
ص. ع. (مواليد عام 1996، سوري)
م. ث. (مواليد عام 1990، سوري)
م. ث. (مواليد عام 1996، سوري)
وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص بناء على اشارته.
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