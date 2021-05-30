26
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفد "قواتي" يزور البطريرك يوسف عبسي غدا
Lebanon 24
30-05-2021
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي لتكتل "الجمهورية القوية":
في إطار الجولات على المرجعيات الروحية، يزور وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية"، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي في مقر البطريركية في الربوة الاثنين 31 ايار 2021 - الساعة 11 قبل الظهر. ويضم الوفد، الذي يترأسه عضو التكتل النائب جورج عقيص، النواب أنيس نصار، إدي أبي اللمع، زياد حواط، فادي سعد، الوزيرة السابقة مي شدياق، الوزير السابق ملحم رياشي، الأمين العام للحزب غسان يارد، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، منسق منطقة بيروت سعيد حديفة، منسق منطقة زحلة ميشال فتوش، ممثل مكتب التواصل لدى الروم الكاثوليك إيلي شويري، عضو المجلس المركزي حبيب حسني.
تابع
الأكثر قراءة
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
Lebanon 24
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
02:30 | 2021-05-30
30/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
03:00 | 2021-05-30
30/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
15:33 | 2021-05-29
29/05/2021 03:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:40 | 2021-05-30
30/05/2021 02:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:07 | 2021-05-29
29/05/2021 03:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:34 | 2021-05-30
الاستهداف لن يوقف المشروع.. تأهيل جامع العطار مستمر لاعادته تحفة معمارية
08:15 | 2021-05-30
عناية عزالدين: للاسراع في التلقيح وصولا للمناعة المجتمعية
07:45 | 2021-05-30
عودة: أين كان المسؤولون عندما استبيحت أموال اللبنانيين هدرا وسرقة وفسادا؟
07:36 | 2021-05-30
تحطيم صلبان مدافن.. هذا ما جرى في السوديكو اليوم
07:24 | 2021-05-30
البابا فرنسيس يلتقي بممثلين عن مسيحيي لبنان في هذا التاريخ
07:00 | 2021-05-30
الانهيار الشامل بات على مرمى حجر... والسلطة ستحارب بأموال الناس
فيديو
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
08:00 | 2021-05-30
30/05/2021 15:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
04:00 | 2021-05-29
30/05/2021 15:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
03:30 | 2021-05-29
30/05/2021 15:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact