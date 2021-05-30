وفد "قواتي" يزور البطريرك يوسف عبسي غدا

صدر عن المكتب الإعلامي لتكتل "الجمهورية القوية":

في إطار الجولات على المرجعيات الروحية، يزور وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية"، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي في مقر البطريركية في الربوة الاثنين 31 ايار 2021 - الساعة 11 قبل الظهر. ويضم الوفد، الذي يترأسه عضو التكتل النائب جورج عقيص، النواب أنيس نصار، إدي أبي اللمع، زياد حواط، فادي سعد، الوزيرة السابقة مي شدياق، الوزير السابق ملحم رياشي، الأمين العام للحزب غسان يارد، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، منسق منطقة بيروت سعيد حديفة، منسق منطقة زحلة ميشال فتوش، ممثل مكتب التواصل لدى الروم الكاثوليك إيلي شويري، عضو المجلس المركزي حبيب حسني.