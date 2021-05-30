الحرارة الى ارتفاع!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و27 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ورياح ناشطة احيانا، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء، كما تنخفض الرطوبة النسبية على الساحل. الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.- درجات الحرارة المتوقعة، على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,29 ساعة غروب الشمس: 19,42