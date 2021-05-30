لبنان

قداس في ختام الشهر المريمي في الكورة

Lebanon 24
30-05-2021 | 06:42
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نظمت شبيبة كاريتاس لبنان إقليم الكورة، قداسا وتطوافا في ختام الشهر المريمي في ثانوية القديسة تريزيا-اميون، واحتفل بالذبيحة الالهية الاب طوني حنا، في حضور رئيسة المدرسة الام اتيان جرجس، رئيس الاقليم المحامي جورج طحان وعدد من الراهبات واعضاء مكتب الاقليم.

وكان تسلم وتسليم بين جورج الياس فاضل وستيفن سايد بطرس كمسؤول جديد لشبيبة الاقليم وترقية جورج فاضل الى منصب مستشار في مكتب الشبيبة الوطني.

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