البابا فرنسيس يلتقي بممثلين عن مسيحيي لبنان في هذا التاريخ

أعلن البابا فرنسيس اليوم أنه سيجتمع بممثلين عن مسيحيي لبنان في الأول من تموز لمناقشة الوضع الصعب في بلادهم.



وقال البابا: "سألتقي في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان لمناقشة الوضع المقلق في البلاد والصلاة معا من أجل نعمة السلام والاستقرار".