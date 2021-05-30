لبنان

تحطيم صلبان مدافن.. هذا ما جرى في السوديكو اليوم

Lebanon 24
30-05-2021 | 14:36
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أقدم مجهولون اليوم على تحطيم عدد من الصلبان المرفوعة على مدافن تابعة للطائفة الانجيلية في منطقة السوديكو.
 
وعمد المسؤولون عن تلك المدافن على رفع شكوى لدى القوى الامنية لتحديد الفاعلين.
 
 
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مدافن

السوديكو

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