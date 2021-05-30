تحطيم صلبان مدافن.. هذا ما جرى في السوديكو اليوم

أقدم مجهولون اليوم على تحطيم عدد من الصلبان المرفوعة على مدافن تابعة للطائفة الانجيلية في منطقة السوديكو.

وعمد المسؤولون عن تلك المدافن على رفع شكوى لدى القوى الامنية لتحديد الفاعلين.