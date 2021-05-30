عناية عزالدين: للاسراع في التلقيح وصولا للمناعة المجتمعية

شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، على "ضرورة الإسراع في عمليات التلقيح، من أجل الوصول الى المناعة المجتمعية"، منوهة ب "إقبال المواطنين أمس على الحصول على اللقاح في منطقة صور".وأشارت خلال جولة في منطقة صور لمواكبة ماراتون التلقيح الى أن "التلقيح آمن حتى الان في لبنان، إذ سجلت أعراض طبيعية من دون أي تأثيرات خطيرة"، مشددة على "ضرورة تكرار تجربة الماراتون للوصول الى نسب مرتفعة من متلقي اللقاح، وعلى أن التلقيح هو الوسيلة الكفيلة بتأمين العودة الى الحياة الطبيعية على أبواب فصل الصيف، مما يسمح باستعادة الدورة الاقتصادية والحركة السياحية والتجارية".وطالبت البلديات في منطقة صور "بتأمين وسائل نقل جماعية تنقل المواطنين الى مراكز التلقيح، وبخاصة في ظل أزمة البنزين".