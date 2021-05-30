الجيش في نهر البارد.. هذا ما حصل بين شبان (صور)

تجدد اشكال فردي وقع منذ حوالي شهر على خلفية سرقة بين عدد من الشبان الى اطلاق نار ورمي قنبلة لم تنفجر في نهر البارد.

وعلى الاثر، تدخل الجيش وفرض طوقا امنيا، وعمل على ضبط الوضع. كذلك، أوقف أشخاصا من آل بدر وآل ديب، وصادر اسلحتهم.