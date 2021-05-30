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لبنان
الجيش في نهر البارد.. هذا ما حصل بين شبان (صور)
Lebanon 24
30-05-2021
|
08:19
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تجدد اشكال فردي وقع منذ حوالي شهر على خلفية سرقة بين عدد من الشبان الى اطلاق نار ورمي قنبلة لم تنفجر في نهر البارد.
وعلى الاثر، تدخل الجيش وفرض طوقا امنيا، وعمل على ضبط الوضع. كذلك، أوقف أشخاصا من آل بدر وآل ديب، وصادر اسلحتهم.
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إطلاق نار
الجيش
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