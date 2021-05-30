لبنان

الجيش في نهر البارد.. هذا ما حصل بين شبان (صور)

Lebanon 24
30-05-2021 | 08:19
A-
A+
Doc-P-828369-637579850984824821.jpg
Doc-P-828369-637579850984824821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجدد اشكال فردي وقع منذ حوالي شهر على خلفية سرقة بين عدد من الشبان الى اطلاق نار ورمي قنبلة لم تنفجر في نهر البارد. 
 
وعلى الاثر، تدخل الجيش وفرض طوقا امنيا، وعمل على ضبط الوضع. كذلك، أوقف أشخاصا من آل بدر وآل ديب، وصادر اسلحتهم.
 
مواضيع ذات صلة
استشهاد جندي في الجيش بإطلاق نار في بعلبك.. والخلفية ثارية
lebanon 24
30/05/2021 20:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار مع مطلوبين خلال عمليات دهم في الشراونة.. وإصابات في صفوف الجيش
lebanon 24
30/05/2021 20:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: عمليات دهم في الشراونة وتبادل إطلاق نار مع مطلوبين
lebanon 24
30/05/2021 20:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام عن "حكومة عسكرية".. هذا ما أوضحته قيادة الجيش
lebanon 24
30/05/2021 20:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

الجيش

نهر البارد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2021-05-30
12:26 | 2021-05-30
12:15 | 2021-05-30
11:46 | 2021-05-30
11:43 | 2021-05-30
11:39 | 2021-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website