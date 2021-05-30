لبنان

استهداف فئة عمرية جديدة من لقاح "فايزر" في لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-05-2021 | 16:04
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أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كوفيد-19، عبر حسابها على تويتر، بدء استهداف فئة عمرية جديدة من لقاح Pfizer لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-49 (من الأكبر سنا)، والذين تسجلوا على المنصة ولديهم أمراضا مزمنة ومستعصية.

وأشارت الى أنه سيتم استكمال ارسال المواعيد تباعاً لفئات عمرية اضافية وامراض أخرى خلال الاسبوع القادم وفق خطة وزارة الصحة العامة.
 
 
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