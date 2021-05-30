استهداف فئة عمرية جديدة من لقاح "فايزر" في لبنان.. إليكم التفاصيل

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كوفيد-19، عبر حسابها على تويتر، بدء استهداف فئة عمرية جديدة من لقاح Pfizer لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-49 (من الأكبر سنا)، والذين تسجلوا على المنصة ولديهم أمراضا مزمنة ومستعصية.وأشارت الى أنه سيتم استكمال ارسال المواعيد تباعاً لفئات عمرية اضافية وامراض أخرى خلال الاسبوع القادم وفق خطة وزارة الصحة العامة.