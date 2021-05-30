لبنان

الاعتداء على إحدى محطات المحروقات في صور

Lebanon 24
30-05-2021 | 17:15
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أشخاصا اعتدوا على إحدى محطات المحروقات في صور، على خلفية رفض عامل المحطة التعبئة لهم لتجاوزهم الدور، ما كان من هؤلاء الا أن قاموا بتكسير وتحطيم ماكينات تعبئة الوقود أمام أعين الناس، وأطلقوا الشتائم والسباب بحق صاحب المحطة وعمالها والدولة.

وقد حضرت عناصر من الأجهزة الامنية الى المكان، وعملت على ملاحقة الفاعلين لتوقيفهم. ودعا سكان المدينة الدولة والأجهزة الامنية الى محاسبة الفاعلين.

إشارة الى أنه وقع أمس وأول من أمس في منطقة عين بعال وفي منطقة العباسية، حادثان مماثلان بسبب تعبئة الوقود.
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