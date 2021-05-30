جريحتان في إنقلاب دراجة نارية في بقاعصفرين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن فتاتين أصيبتا بجروح ورضوض مختلفة، نتيجة تعرض دراجة نارية من نوع ATV لحادث إنقلاب في منطقة جبل الأربعين، على الطريق المؤدية إلى جرد النجاص ببلدة بقاعصفرين- الضنية، بعد فقدان السيطرة عليها.وقد حضرت عناصر الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وعملت على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.