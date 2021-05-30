لبنان

حملة تنظيف شاطئ عدلون مستمرة

Lebanon 24
30-05-2021 | 10:40
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تستمر حملة تنظيف شاطئ عدلون من المخلفات النفطية والنفايات الموجودة، والتي يتم نقلها إلى مركز الفرز التابع لاتحاد بلديات ساحل الزهراني، برعاية الاتحاد وبلدية عدلون وبلدية انصارية وجمعيات أهلية وكشفية.

وقال رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر في تصريح: "بعد أن انتشرت بقع التلوث النفطي، بدأ الاتحاد بمشاركة بلديات المنطقة والناشطين البيئيين بحملة لتنظيف الشاطئ".

وأضاف: "إن إهمال الدولة كبير تجاه شواطئنا، ومع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نجد أنفسنا فعلا أمام مشكلة بيئية تطال الجميع. وان التلوث الذي تم رصده سابقا على طول الشاطئ خطره ما زال قائما ويهدد ثرواتنا وانساننا، خصوصا وان هذا الشاطئ هو الملاذ الوحيد للمواطن".

ونوه مطر بعمل البلديات والجمعيات الاهلية والكشفية، داعيا الدولة الى "تحمل مسؤوليتها، والى تعميم ثقافة النظافة في كل مكان خصوصا وأن الوقاية من الامراض والاوبئة تبدأ من مناعة مجتمعية وشبكة أمان اجتماعي أساسها النظافة".
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