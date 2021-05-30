لبنان

حريق داخل فرن في سد البوشرية (صور)

Lebanon 24
30-05-2021 | 10:47
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شبّ داخل فرن لصناعة الخبز في سد البوشرية-المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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فرن

حريق

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