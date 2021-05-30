"المستقبل" الجنوب نعى وسيم البابا: خسارة كبيرة للعائلة الصيداوية

نعت منسقية تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب المهندس وسيم البابا (المنسق السابق للمهن الحرة في صيدا والجنوب) الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم الاحد 30 ايار 2021. وتتقدم المنسقية باسم المنسق العام مازن حشيشو وأعضاء المكتب والمجلس "بخالص التعزية لعائلته ورابطة آل البابا الكرام وأصدقائه ومحبيه، واذ تعبر عن بالغ الحزن والاسى، تعتبر رحيله خسارة كبيرة للعائلة الصيداوية الكبيرة، راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".