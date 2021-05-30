لبنان

توضيح من "قوى الأمن" بشأن فيديو انتشر بكثافة عبر الانترنت.. ما قصته؟

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:35
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أصدرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" بياناً توضيحاً بشأن تعرّض ضحية حادث سير للسرقة من قبل شخصين على متن درّاجة آليّة على طريق عابا – أميون.

وجاء في التوضيح: "يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حادث اصطدام بتاريخ 28-5-2021 على طريق عابا – أميون بين سيارتين نتج عنه وفاة شابة، وقد ظهر في الفيديو شخصان احدهما يحمل حقيبة ويغادران المكان على متن دراجة آلية".

وأضاف البيان: "تخلل الفيديو ادعاءات بأن الشخصين أقدما على سرقة الحقيبة من سيارة الضحية بدلاً من تقديم المساعدة".

وتابع: "بنتيجة المتابعة، تبيّن أن الحقيبة تعود لأحدهما وتحتوي على مقتنياته الشخصية، كما جرى الاتصال بأهل الضحية الذين أكدوا أنها لم تتعرض لأي عملية سرقة وأن الحقيبة ليست لها".

وطلبت "قوى الأمن" عدم التسرع في نقل أخبار غير موثوقة قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات من مصدرها الصحيح.

 

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