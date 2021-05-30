لبنان

حماية الأحداث تعليقاً على فيديو تخليص قاصر: للالتزام بقانون تغطية الوجه

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:43
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علق إتحاد حماية الأحداث، في بيان، على فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر القوى الأمنية تقتحم منزلاً لتخليص قاصر، كان قد تم توثيقه بالنافذة في محافظة الجنوب، مؤكدا "مواكبته للقاصر أثناء التحقيق كما ومتابعته لاحقا بهدف الإستحصال على ملف حماية ومتابعة الأهل، لجهة رأب الهوة بينهم وبين القاصر".

وشدد على "ضرورة الإلتزام بالقانون 422 لجهة تغطية وجه القاصر والحفاظ على خصوصيته، منعا للتنمر وحفاظا على صحته النفسية"، داعيا إلى "اتباع الأساليب التربوية لتعديل سلوك الأبناء والإستعانة بالإختصاصيين في هذا المضمار، عوضا من التعنيف اللاتربوي".

وأشاد الإتحاد بدور قوى الأمن الداخلي "لجهة التدخل السريع لحماية القاصرين ومواكبتهم والمعنيين من المدعين العامين في كافة المناطق وقضاة الأحداث".
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