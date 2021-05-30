لبنان

حمد حسن: ماراتون فايزر قريباً

Lebanon 24
30-05-2021 | 12:15
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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: الدفعة الأولى مائة وخمسون ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل سبعمائة وثمانون ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛  ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتكم.
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حمد حسن

كورونا

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