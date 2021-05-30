حمد حسن: ماراتون فايزر قريباً

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: الدفعة الأولى مائة وخمسون ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل سبعمائة وثمانون ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتكم.