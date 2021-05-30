إشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان في حريصا.. وإدارة المزار توضح (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه من اشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان بين عدد من المواطنين وعناصر الأمن في المكان.

ويبرز الفيديو حصول تدافع بين الشبان، وهو الأمر الذي تطور إلى تضاربٍ بالأيدي.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الإشكال حصل بسبب إقدام أشخاص على تناول الطعام في حرم المزار.

وشهد فيديو الاشكال انتشاراً واسعاً، وقد نسب في مقدمته كلام وضع على لسان الأب فادي تابت، رئيس المزار، وقد جاء مهيناً بحق أبناء الطائفة الإسلامية. وأعربت الإدارة عن "استنكارها للعنوان الذي وضع للفيديو المذكور وزج اسم الأب تابت فيه، مؤكدة أن "ما ورد من كلام مسيء ليس من أخلاقياتنا". وشددت الإدارة على أن "المزار هو مكان صلاة وتأمل أولاً بالإضافة إلى كونه مركزاً سياحياً ثانياً، مشيرة إلى أنها "دأبت دائماً بتذكير الزوار الكرام بضرورة اللباس المحتشم والالتزام بالصمت وعدم تناول الطعام والتدخين ضمن حرم المزار، وذلك لتوفير الأجواء الروحية للمؤمنين الذين يؤمنون هذا الصرح لعبادة القربان المقدس المعروض 24/24". ومع هذا، فقد أكدت الإدارة أنها ترحّب بجميع الزوار لأي دين أو مذهب انتموا، وتتمنى على الجميع بحبة التقيد بالتعليمات المذكورة أعلاه واحترام قدسية المكان والمصلين فيه.