نقابة أصحاب محطات المحروقات دانت الاعتداءات المتواصلة على المحطات

دانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، في بيان، "الاعتداءات المتواصلة على المحطات على مختلف الاراضي اللبنانية عموما ومناطق الجنوب والشمال خصوصا، ولا سيما الاعتداء الحاصل اليوم في منطقة صور"، مؤكدة أن "لا علاقة لنا كمحطات بهذه الازمة الحاصلة، لا سيما أننا كأصحاب محطات نقوم ببيع كامل الكمية الاسبوعية المسلمة لنا من قبل الشركات المستوردة، وأن السبب خلف هذه الازمة يعود إلى عدم قدرة مصرف لبنان على فتح اعتمادات مصرفية كافية للشركات النفطية المستوردة لتغطية الاستهلاك المحلي للسوق اللبناني من مادتي الديزل والبنزين، وذلك بسبب أزمة الدولار، مما ينعكس سلبا على توافر هذه المواد في لبنان كافة ويؤدي الى شح فيها".



وختمت: "بناء على ما صدر، يرجى من المواطنين أخذ العلم بأننا نحن كنقابة لن نقبل بأي اعتداء آخر من هذا النوع، مستندين على وعي المواطنين بعدم تكرار ما حدث إذ إننا لا نحتكر المحروقات كما أننا من أكثر المتضررين من كل ما يحصل، لذلك نتمنى عليكم الاكتتاف سويا والصبر لتخطي هذه الازمة".