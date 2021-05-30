لبنان

مجموعة من المحامين: لحضور جلسة إستجواب رامي عليّق غداً

Lebanon 24
30-05-2021 | 13:50
A-
A+
Doc-P-828453-637580049452171258.jpg
Doc-P-828453-637580049452171258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداعت مجموعة من المحامين الى حضور جلسة إستجواب زميلهم رامي عليّق "لأننا لا نعترف بشرعية أي إجراء مخالف للقانون وتكريساً لحصانة المحامي من قبل المتعالين على القانون الذين أحجموا عمداً عن تطبيقه في ملفات الفساد المتكدسة في أدراج مكاتبهم"، بحسب ما ورد في مدونة للمجموعة على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأضاف المحامون: "سنطلب من قاضي التحقيق المُحال عليه الإدعاء العام وسنداً لأحكام المادة ٦٤ أ.ج الإمتناع عن الشروع بالتحقيق وعدم السير به لبطلان إدعاء النيابة العامة لوجود عيب فيه من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى العامة باطلاً، وذلك لكونه حصل بلا إذن من نقابة المحامين وتقرير ترك وإطلاق سراح المحامي المعتقل تعسفاً فوراً.
كما وسنطلب قبل الدخول الى الجلسة من الزميل عليق  الإمتناع عن الجواب على أي سؤال والتزامه الصمت ورفض الكلام نهائياً سنداً للفقرة ٢ من المادة ٧٧ أ.ج، وقبل الخروج من الجلسة سنطلب تدوين على محضر ضبط التحقيق تحفظاتنا على ما حصل من إجراءات قضائية باطلة آلت الى اعتقال الزميل بصورة تعسفية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:51 | 2021-05-30
17:42 | 2021-05-30
17:31 | 2021-05-30
17:06 | 2021-05-30
17:01 | 2021-05-30
16:55 | 2021-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website