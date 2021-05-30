لبنان

جنود اسرائيليون تخطوا السياج التقني عند الحدود.. هذا ما حصل

Lebanon 24
30-05-2021 | 14:01
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن 20 عنصراً من قوات العدو الاسرائيلي تخطوا السياج التقني في كروم الشراقي ميس الجبل، وقاموا بكشف ومسح للمنطقة بمؤازرة دبابتين من نوع ميركافا قامتا بنشر الدخان للتمويه لدى انسحابهما للداخل المحتل.
 
 
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