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لبنان
إلى اللبنانيين.. تذكرة سفر "الميديل إيست" باتت بالدولار بدءاً من هذا التاريخ
Lebanon 24
30-05-2021
|
20:30
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قال محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، الناقلة الوطنية في لبنان، اليوم الأحد إنها ستطلب دفع ثمن التذاكر بالدولار استناداً إلى أحدث سعر صرف يحدده البنك المركزي وذلك اعتباراً من أول حزيران، في خطوة ستجعل التذاكر أغلى ثمنا.
وفي تصريحات لـ"رويترز"، رأى الحوت أن الخطوة ضرورية لضمان السلامة المالية لشركة الطيران الوطنية التي يملك مصرف لبنان المركزي غالبية أسهمها.
وتابع: "هذا القرار حتى يؤمن استمرارية الشركة وما تتعثر ماليا... إذا ما أخدناه حيصير في تعثر".
والتغيير الذي يُطبق فقط على التذاكر التي تُشترى داخل لبنان يعني أن ثمن التذاكر لن يستند بعد الآن إلى سعر صرف أدنى ومحكوم للدولار. ولهذا، فإن سعر التذاكر التي تُشترى في لبنان سيكون مستنداً إلى السعر القياسي للمصرف المركزي الذي أُطلق هذا الشهر والبالغ حاليا 12 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو سعر أقرب إلى سعر السوق غير الرسمية من سعر رسمي يبلغ نحو 3900 ليرة لبنانية لأصحاب الحسابات الدولارية في البلاد.
وقيَّدت السلطات اللبنانية عمليات سحب الدولار، مع استثناءات قليلة وفقا لسعر الصرف ذاك، مقللة فعليا قيمة تلك الودائع لأن سعر الدولار حاليا في السوق غير الرسمية يزيد على 12800 ليرة.
وكان شراء تذاكر الطيران وسيلة تُمكن المواطنين من السحب من حساباتهم الدولارية بالبنوك المحلية.
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