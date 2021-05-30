الجميل: حكومة المحاصصة لن تنقذ البلد ويجب تقديم بديل للمنظومة القائمة

دعا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل إلى "توحيد صفوف المعارضة لتقديم بديل شريك بمسيرة النهوض وإعادة بناء لبنان للبنانيين وللمجتمع الدولي".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، رأى الجميل أنّ "التركيبة الحالية عقيمة"، معتبراً أن "حكومة المحاصصة لن تنقذ البلد والخيار الأخير للتغيير من خلال الانتخابات النيابية"، وقال: "يرتكبون جريمة بتأخير تشكيل الحكومة ومع كل يوم تأخير الجريمة تكبر، ومسؤوليتنا تقديم بديل جدي عن المنظومة الحالية ونتعالى عن كل ما يفرقنا".

وأضاف: "كل من شارك في التسوية الرئاسية كان يعلم أننا سنصل إلى هذه المرحلة. فريق عون عندما عرض علينا ان نكون جزءاً من التسوية كان واضحا الى أين سيأخذ البلد. لقد تحدثوا معنا محاصصة لا سياسة واستغرب ان يقولوا انهم لم يعلموا إلى أين سنصل".

وتابع: "لو كنّا نهتم بالمحاصصة والسلطة لما كنا استقلنا من حكومة كان لنا فيها 3 وزراء".

وأكد الجميل أنه يجب تقديم بديل جدي للبنانيين والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه "لا مجال للوصول إلى نتيجة مع هذه المنظومة"، وأضاف: "في البلد رأي عام عريض يشكّل الأكثرية وبعد 17 تشرين تكوّنت مجموعات شبابية كفوءة أعضاؤها يتفاعلون مع بعضهم البعض، في هذه التركيبة خرق للأحزاب وجزء أكبر لديهم نية حسنة وهم نواب مستقيلون ومجموعات مستقلة".

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال الجميل: "لا أمل لدينا أن نصل إلى نتيجة بما خص قضية إنفجار المرفأ، فالقضاء مسيس وما رأيناه في الأيام الأخيرة أكبر دليل".

وأضاف: " كل من وصل له تقرير نيترات الأمونيوم يجب أن يتحمّل مسؤولية الانفجار لأنه لم يقم بشيء، فرئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان يعلم يتحمّل مسؤولية، كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي لم يتخذ تدابير ولو احترازية".

وأضاف: "يقال إنّ الكمية التي انفجرت اقل من الموجودة فأين ذهبت الكمية المتبقية؟ وهناك أسئلة لا إجابات عنها يتحمل المعنيون مسؤولية سياسية عنها".

إلى ذلك، أشار الجميل إلى أن "البطاقة التمويلية ستموّل من أموال اللبنانيين اي المودعين دون أي خطة اقتصادية"، وقال: "لبنان بحاجة إلى سيولة وإلا فالليرة لن تستقر".