تقدّم ملحوظ للحركة التجارية

سجّلت الحركة التجارية تقدماً ملحوظاً مع ازدياد عدد اللبنانيين القادمين لتمضية عطلة الصيف في لبنان، واستخدامهم الفريش دولار في تأمين مشترياتهم وفي تسديد فواتير المطاعم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".