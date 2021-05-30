لبنان

تقدّم ملحوظ للحركة التجارية

Lebanon 24
30-05-2021 | 17:01
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سجّلت الحركة التجارية تقدماً ملحوظاً مع ازدياد عدد اللبنانيين القادمين لتمضية عطلة الصيف في لبنان، واستخدامهم الفريش دولار في تأمين مشترياتهم وفي تسديد فواتير المطاعم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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