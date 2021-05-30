يهدّد استمرار توقيف المحامي رامي عليق بتفجير خلاف بين مرجعية قضائية ونقابة المحامين بعد الموقف الحاد الذي اتخذه نقيب المحامين من هذه المسألة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".