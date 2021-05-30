لبنان

تهديد

Lebanon 24
30-05-2021 | 17:06
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يهدّد استمرار توقيف المحامي رامي عليق بتفجير خلاف بين مرجعية قضائية ونقابة المحامين بعد الموقف الحاد الذي اتخذه نقيب المحامين من هذه المسألة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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توقيف

عليق

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