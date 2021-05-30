لبنان

"لبنان القوي" لـ"السياسة": الاستقالة من البرلمان خيار مطروح

Lebanon 24
30-05-2021 | 17:31
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أبلغت مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي، "السياسة" الكويتية أن "الاستقالة من المجلس النيابي مطروحة على بساط البحث، كطلقة أخيرة إذا لم تتشكل الحكومة"، مشيرة إلى أنه "خيار وارد جداً في حال وجد التيار الوطني الحر أن هناك من يريد استمرار الفراغ الحكومي، وأن هذا الموضوع سيتم بحثه في مرحلة لاحقة مع الحلفاء"، لكنها نفت أن يكون تم بحثه مع كتلة "الجمهورية القوية" أو أحد آخر".
المصدر: السياسة الكويتية
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