الحريري سيقدّم تشكيلة جديدة

أشارت معلومات "السياسة" الكويتية أن "رئيس المجلس نبيه بري سيطلب من ضمن مبادرته من الرئيس المكلف سعد الحريري تقديم صيغة حكومية جديدة على أساس 24 وزيراً، لا يكون الثلث المعطل مع أحد، وهو ما يريده البطريرك بشارة الراعي الذي أبلغ الرئيس عون، أن الرئيس الحريري سيبادر إلى تسليمه تشكيلة جديدة، قابلة للأخذ والرد، إلى أن يتم التوافق عليها".