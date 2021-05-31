وتيرة الاتصالات قد تتسارع بعد عودة الحريري



وتوقعت المصادر عبر "اللواء" ان "تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات بالملف الحكومي بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت من الخارج". توقّعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان "تتظهر اتجاهات تحرك الرئيس بري للخروج من دوامة الجمود والتعطيل خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد معرفة كيفية تفاعل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري معها ، ومدى تجاوبهما مع المخارج التي تحتويها".وتوقعت المصادر عبر "اللواء" ان "تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات بالملف الحكومي بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت من الخارج".

وتردّدت معلومات ان "بري سيلتقي رئيس الجمهورية قريبا قبل ان يجتمع بالحريري لاحقا لتوفير الارضية المناسبة لتسويق وانجاح مبادرته"، إلا أنه لم يتم التأكد من هذا الخبر.