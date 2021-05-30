الحريري سيعود خلال 24 ساعة

علمت "اللواء" ان "الرئيس سعد الحريري أبلغ معاونيه في بيروت ومنهم نائب رئيس تيار "المستقبل" الدكتور مصطفى علوش انه سيعود خلال 24 ساعة، بعدما تبلغ ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل".

كما علمت ان "اتصالاً جرى في الساعات الماضية بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لبحث الافكار الجديدة المطروحة لحلّ الازمة الحكومية، على ان يحصل لقاء بينهما قريباً".

وأشارت مصادر المعلومات إلى ان "الحريري متجاوب مع مسعى بري، وان ما تم الاتفاق عليه حتى الآن حكومة من 24 وزيراً، يُفترض ألّا تتضمن ثلثاً ضامناً لأي طرف لا مباشرة ولا مواربة، وان يكون فيها وزيران مسيحيان مستقلان تماماً يتفق عليهما الرؤساء، تؤول على الاقل حقيبة الداخلية الى واحد منهما كما اصبح ثابتاً".