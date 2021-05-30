نحو إرشاد رسولي جديد

لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "دعوة الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأوّل هي أشبه بمؤتمر سان كلو، ولكن مسيحي تيمناً، لمؤتمر الذي نظم في باريس عام 2007 من قبل وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير لإخراج الملف اللبناني من حالة الجمود الخطر".