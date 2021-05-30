لبنان

نحو إرشاد رسولي جديد

Lebanon 24
30-05-2021 | 18:50
A-
A+
Doc-P-828503-637580227842337927.jpg
Doc-P-828503-637580227842337927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "دعوة الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأوّل هي أشبه بمؤتمر سان كلو، ولكن مسيحي تيمناً، لمؤتمر الذي نظم في باريس عام 2007 من قبل وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير لإخراج الملف اللبناني من حالة الجمود الخطر".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
البابا فرنسيس يلتقي بممثلين عن مسيحيي لبنان في هذا التاريخ
lebanon 24
31/05/2021 10:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس في رسالة الى الرئيس عون: اصلي لكي يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية ومعاونيه ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء
lebanon 24
31/05/2021 10:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس برسالة الى الرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا
lebanon 24
31/05/2021 10:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس متمنياً تحقق زيارته الى لبنان: ارفع الدعاء الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من اجل الخير العام فيه
lebanon 24
31/05/2021 10:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24

البابا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:50 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2021-05-31
03:39 | 2021-05-31
03:30 | 2021-05-31
03:13 | 2021-05-31
03:00 | 2021-05-31
02:38 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website