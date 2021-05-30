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إحصاءات

Lebanon 24
30-05-2021 | 21:00
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شرعت أحزاب وتيارات سياسية ومستقلون بتكليف مؤسسات إحصائية، لمعرفة مدى شعبيتهم وحضورهم بعد الانتفاضة والتطورات الراهنة.
 
المصدر: النهار
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