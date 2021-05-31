لبنان

بين شاقوفين

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:03
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ينقل مستشار عن مرجع ان احد المسؤولين اللبنانيين بات بين شاقوفين يشلان حركته وعمله ما يعوق كل تقدم منتظر.
 
المصدر: النهار
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