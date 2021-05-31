لبنان

تهديد للبنزين

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:04
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عمد عدد من المواطنين المعروفي الانتماء السياسي الى اظهار مسدساتهم لدى ذهابهم الى محطات الوقود قبل ان يطلبوا تجاوز الحد المقرر و"تفويل" السيارة.
 
المصدر: النهار
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