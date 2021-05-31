لبنان

حركة سياحية

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:05
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ازداد عدد المسافرين عبر مطار بيروت اربعة اضعاف عن العام الماضي كذلك بلغت حجوزات الفنادق اكثر من %80 والسيارات المؤجرة %70 ما يبشر بموسم اصطياف جيد.
 
المصدر: النهار
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