لبنان

لا مهرجانات

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:06
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لم تعلن اي جهة او لجنة عن تنظيم مهرجانات صيفية على غرار الاعوام الماضية.
 
المصدر: النهار
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