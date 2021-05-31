لبنان

من هو بديل القيسي؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:27
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بعد انتهاء تكليف باسم القيسي برئاسة لجنة ادارة مرفأ بيروت وعدم التجديد له، يدور الصراع بين أكثر من طرف على تعيين بديل له، مما أدى الى تعطيل عمل اللجنة ويهدد بتعطل المرفق العام بسبب الشغور.
المصدر: نداء الوطن
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باسم القيسي

مرفأ بيروت

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