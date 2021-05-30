لبنان

"أسبوع حسم" حكومي... و"المكتوب العوني يُقرأ من عنوانه"

Lebanon 24
30-05-2021 | 23:06
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كتبت "نداء الوطن": تدخل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم "أسبوع الحسم" لكشف حقيقة التوجهات والنوايا، وتعوّل مصادر نيابية في هذا السياق على "حنكة بري والزخم الذي استمدّه من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في سبيل تذليل العقبات وتقريب المسافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، معتبرةً أنّ الساعات والأيام القليلة المقبلة ستكون "مفصلية" لا سيما في ضوء ما ستخلص إليه المشاورات التي يعتزم بري إجراءها "وجهاً لوجه"، مع كل من عون والحريري "فإما ينجح في التأسيس لأرضية حكومية مشتركة بينهما، أو أنّ أرض التأليف ستنهار تحت أقدام الجميع".

وإذ حرص نواب "المستقبل" عشية عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، على تأكيد انفتاحه وتجاوبه مع مبادرة رئيس المجلس "تحت سقف الدستور"، غير أنّ أوساطاً مواكبة للجهود الحكومية ترى أنّ مسلسل "تهشيل" الحريري لن تتوقف فصوله في بعبدا وميرنا الشالوحي، معتبرةً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "لن يكلّ ولن يملّ" من محاولات تعجيز الوسطاء الداخليين والخارجيين، "ولن يُعدم وسيلة في سبيل إحراج الحريري وإخراجه من سدة الرئاسة الثالثة"، لتخلص إلى اعتبار "المكتوب العوني يُقرأ من عنوانه"، في إشارة إلى إصرار الرئاسة الأولى على المضي قدماً في استفزاز الرئيس المكلف عبر إعداد تشكيلات وزارية مطلوب منه "البصم" عليها لتبصر حكومته النور.
 
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