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لبنان
"سينودوس" لبناني في الفاتيكان: "الصيغة" مهدّدة بالزوال!
Lebanon 24
30-05-2021
|
23:06
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كتبت" نداء الوطن": بدأت الهواجس تتعاظم في الحاضنة الفاتيكانية إزاء مستقبل "الصيغة اللبنانية"، الأمر الذي دفع البابا فرنسيس إلى الدعوة لإقامة "سينودوس مصغّر" على نية إنقاذ لبنان، كما وصفته مصادر رعوية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ الفاتيكان يرى أنّ "لبنان بات يواجه خطراً وجودياً وصيغته أصبحت مهدّدة بالزوال".
وإثر إعلان البابا أمس عن دعوة ممثلي المكونات المسيحية في لبنان إلى الفاتيكان في الأول من تموز المقبل، "لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق والصلاة من أجل السلام والاستقرار والدفع باتجاه مستقبل أكثر سلاماً لهذا البلد الحبيب"، نقلت المصادر أنّ الفاتيكان يرى أنّ الأزمة في لبنان أصبحت "وجودية أكثر منها اقتصادية وسياسية فقط"، ولذلك فإنّ البابا يهدف من وراء اللقاء المرتقب في تموز إلى "حث الداخل والخارج على التحرك السريع" لدرء الخطر عن الكيان اللبناني، كاشفةً أنّ "التنسيق بين الفاتيكان وباريس مستمر على قدم وساق، كما أنّ الديبلوماسية الفاتيكانية فعّلت قنواتها مع عواصم القرار وعلى رأسها واشنطن للتباحث في ما يمكن القيام به لإنقاذ الوضع اللبناني".
ومن هذا المنطلق، وضعت المصادر دعوة البابا إلى عقد لقاء لبناني مسيحي في الفاتيكان ضمن إطار "تحرك الفاتيكان على الصعيدين الروحي والمؤسساتي المسيحي لوضع خريطة طريق انقاذية للبنان"، لافتةً إلى أنّ هذا اللقاء سيعقد على مستوى "القيادات الروحية المسيحية، وفي مقدمها البطريرك الماروني، للبحث في الوضع المسيحي والوضع اللبناني عامةً، ورسم خريطة تحرّك للحؤول دون زوال الصيغة اللبنانية، لا سيما وأنّ تفاقم الأزمة السياسية سيضع جميع اللبنانيين، والمسيحيين منهم على وجه أخصّ، على سكة الفقر والهجرة".
المصدر: نداء الوطن
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