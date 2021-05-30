سامي الجميّل: ميقاتي أصر على خفض أسعار بواخر الكهرباء

قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل في حديث تلفزيوني ليل امس "ان الرئيس نجيب ميقاتي اصر خلال مرحلة التفاوض على استقدام بواخر توليد الطاقة الكهربائية على خفض الاسعار بعدما تبين له ان السعر المعروض كان مرتفعا".

وقال في حديث مع الزميل جورج صليبي الى محطة" الجديد": قصتنا مع البواخر بدأت في العام 2011 ، والرئيس ميقاتي الذي تولى رئاسة الحكومة آنذاك، وبعد أن رأى نتيجة المفاوضات تبيّن له أن السعر مرتفع فأعيدت المفاوضات ونزل الرقم 60 مليون دولار، وحينها تقدّم النائب سامر سعادة بطلب تشكيل لجنة نيابية لبحث الموضوع ،وعندها وضعت اللجنة في الجارور".

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اضاف: "وصلت لي خطة الكهرباء في العام 2017 وكانت تقضي باستئجار باخرتين اضافيتين بكلفة 1.2 مليار دولار وفضحت الأمر في مجلس النواب وحينها قاموا بتكذيبي، ثم استحصلت على الخطة الأصلية كي أرى الفارق بينها وبين الخطة المعروضة، وتبين لي أنّ الخطة هي نفسها عدا الصفحة الأولى التي نزعوا منها اسم الشركة، فالنسخة الأصلية هي التي وصلتني منذ الأساس".