لبنان

أجواء " غير سليمة" قد تدفع الحريري الى هذه الخيارات

Lebanon 24
30-05-2021 | 23:48
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تحدثت مصادر سياسية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية عن أجواء "غير سليمة" نتيجة ‏عودة المواقف المتباعدة والتعقيدات البعيدة جدا عن منطق الحلول والتي تزيد من اتساع ‏الفجوة بين المعنيين الأساسيين بتشكيل الحكومة‎.‎

المصادر تحدثت عن سيناريوهات قد يلجأ اليها البعض من شأنها خلط الأوراق من جديد، ‏كاشفة عن صراع دستوري قائم على أكثر من محور، حيث هناك تخلّ تدريجي عن دستور ‏الطائف‎.‎

مصادر قريبة من الرئيس المكلف تحدثت من جهتها عن "محاولات جدية من الفريق المعطّل ‏لدفع الحريري نحو الاعتذار، وهو ما قد تصل إليه الأمور في نهاية المطاف، لكن من غير ‏المتوقع ان يسمي الحريري احدا لتشكيل الحكومة في حال لجأ الى خيار الاعتذار عن التأليف‎".‎
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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