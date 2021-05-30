أجواء " غير سليمة" قد تدفع الحريري الى هذه الخيارات

تحدثت مصادر سياسية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية عن أجواء "غير سليمة" نتيجة ‏عودة المواقف المتباعدة والتعقيدات البعيدة جدا عن منطق الحلول والتي تزيد من اتساع ‏الفجوة بين المعنيين الأساسيين بتشكيل الحكومة‎.‎المصادر تحدثت عن سيناريوهات قد يلجأ اليها البعض من شأنها خلط الأوراق من جديد، ‏كاشفة عن صراع دستوري قائم على أكثر من محور، حيث هناك تخلّ تدريجي عن دستور ‏الطائف‎.‎مصادر قريبة من الرئيس المكلف تحدثت من جهتها عن "محاولات جدية من الفريق المعطّل ‏لدفع الحريري نحو الاعتذار، وهو ما قد تصل إليه الأمور في نهاية المطاف، لكن من غير ‏المتوقع ان يسمي الحريري احدا لتشكيل الحكومة في حال لجأ الى خيار الاعتذار عن التأليف‎".‎