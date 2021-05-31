الكيل بمكيالين في اجراءات المطار يثير الانتقاد

يدور نقاش في الاوساط الحكومية في موضوع تعديل القرار الاخير للجنة كورونا بشأن القادمين عبر المطار من بريطانيا والبرازيل، لمن هم فوق الـ 12 عاماً، والقاضي بحمل فحوصهم المخبرية التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس والتي أجروها في مختبرات معتمدة من قبل السلطات البريطانية والبرازيلية، وأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 5 أيامٍ في فنادق حددتها الوزارة سابقاً، اضافة إلى ضرورة إجراء فحص مخبري آخر عند الوصول إلى المطار".

وتقول المصادر المعنية "ان خلفيات حصر القرار بهذين البلدين مرده الى ان بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أن عدد المصابين بالمتحور الهندي لديها وصل إلى 50% تقريباً، أما البرازيل التي تضم عدداً كبيراً من المغتربين اللبنانيين، فإن نسب الإصابة بالفيروس فيها لا تزال عالية جداً".

في المقابل يقول معارضون للقرار "انه خضع للاستنسابية لان الفيروس الهندي المتحوّر من وباء كورونا بات منتشراً في الكثير من الدول وليس حكراً على بريطانيا والبرازيل، علما ان بريطانيا من الدول التي لقحت أكبر عدد من سكانها".

ويضيف المعارضون "إما أن يشمل القرار كل الدول التي وصلها الفيروس المتحور، وإما لا استنسابية وانتقاء".