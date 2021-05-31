خطوة بارزة ستجعل التيار "يطحش ومش خايف"

قالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر "ان التيار تلقى من شركات احصاء متخصصة نتائج الاحصاءات التي طلب القيام بها لمعرفة وضعه في مختلف المناطق اللبنانية، وقد اظهرت ان التراجع في شعبيته" طفيف" وليس بالقدر الذي كان التيار نفسه يعتقده منذ بداية ثورة 17 تشرين الأول 2019".

وتقول المصادر "ان التيار لا يزال متقدما بشكل لافت في المناطق ذات الاغلبية المسيحية، ويحافظ على وضعيته السابقة المقبولة في المناطق الشيعية والدرزية، مع تراجع حاد لدى المناطق السنية".

وفي رأي هذه المصادر "ان هذه المؤشرات ستدفع التيار الوطني الحر الى اتخاذ كل الخطوات التصعيدية في حال فشلت مساعي الرئيس نبيه بري، ومن ابرزها الاستقالة من مجلس النواب".

في المقابل تضع اوساط معارضة للعهد" تهديد نواب التيار الوطني الحر بالاستقالة في اطار التهويل الاعلامي فقط ، لان التيار يعلم اكثر من سواه ان الظروف غير متاحة لاجراء انتخابات مبكرة ولا مصلحة له في الخروج من مجلس النواب في هذا الظرف المفصلي المفتوح على كل الاحتمالات".