أبيض: ليس من المخجل طلب المساعدة أو تلقيها في أوقات الحاجة

أطلق مدير مستشفى الحريري الجامعي دكتور فراس أبيض سلسلة من التغريدات جاء فيها: هذا الأسبوع، سوف يفتتح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي عدة مشاريع إنسانية وتنموية، بتمويل من المجتمع الدولي. تهدف هذه المشاريع إلى دعم المستشفى، على المدى القصير والمتوسط، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الاكثر حاجة، من لبنانيين وغيرهم.

٦/١ هذا الأسبوع، سوف يفتتح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي عدة مشاريع إنسانية وتنموية، بتمويل من المجتمع الدولي. تهدف هذه المشاريع إلى دعم المستشفى، على المدى القصير والمتوسط، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الاكثر حاجة، من لبنانيين وغيرهم. — Firass Abiad (@firassabiad) May 31, 2021

وأضاف: تلقى المستشفى، كما المستشفيات الحكومية الأخرى، دعماً مماثلاً في الماضي. وكانت المساعدات ضرورية لتخفيف الضغط الهائل على نظام الرعاية الصحية من قبل العدد الكبير من اللاجئين والنازحين. هذه المرة، المستفيد الرئيسي من هذا الدعم سيكون المواطن اللبناني بالدرجة الأولى.وتابع أبيض: أدت أحداث العامين الماضيين إلى زيادة حادة في معدل الفقر وارتفاع عدد السكان الاكثر حاجة. فالوضع المعيشي لكثير من اللبنانيين ليس بأفضل من الوضع المعيشي للنازحين. والعديد من المواطنين قد اضطر للهجرة لأسباب اقتصادية. ليس من السهل التأقلم عندما يتغير حال المرء من الغنى الى الفاقة.وشدد على أنه ليس من المخجل طلب المساعدة أو تلقيها في أوقات الحاجة. كما ينبغي للمرء أن يقدر دعم الأصدقاء، فالمساعدة غير المشروطة هي فعل إنساني طبيعي بين بلدان على مستويات متفاوتة من الرخاء. الا انه علينا أيضًا أن نكون على دراية بالآثار الجانبية غير المرغوب فيها لأي مساعدة.ولفت أبيض الى أن من يتلقى المساعدات المتعددة يمكن أن يصبح في نهاية المطاف معتمدا عليها، عالة، يعيش على صدقة الآخرين. وهذا حال غير مستدام. فستكون هناك أزمات أخرى في مكان آخر، وسيتحول الاهتمام الى هناك، وتتبدل الأولويات. والمساعدات لا بد ان تتناقص في نهاية المطاف بشكل كبير.وختم قائلاً: الدعم الدولي، مثل الدواء، يعطى لمن يمر باوضاع غير سوية. دعونا نفكر، كيف وصل الحال بنا إلى هنا؟ وكيف يمكن استخدام هذه المساعدات كوسيلة للوصول إلى حالة استقرار حقيقي، نحو غد أفضل نعتمد فيه على انفسنا؟ لكن اولا ً، لنكن مقدرين لما نتلقاه، ولأولئك الذين يقفون إلى جانبنا.