أبيض: ليس من المخجل طلب المساعدة أو تلقيها في أوقات الحاجة

٦/١ هذا الأسبوع، سوف يفتتح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي عدة مشاريع إنسانية وتنموية، بتمويل من المجتمع الدولي. تهدف هذه المشاريع إلى دعم المستشفى، على المدى القصير والمتوسط، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الاكثر حاجة، من لبنانيين وغيرهم.
— Firass Abiad (@firassabiad) May 31, 2021
٦/١ هذا الأسبوع، سوف يفتتح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي عدة مشاريع إنسانية وتنموية، بتمويل من المجتمع الدولي. تهدف هذه المشاريع إلى دعم المستشفى، على المدى القصير والمتوسط، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الاكثر حاجة، من لبنانيين وغيرهم.