هل يشهد المتن "منازلة انتخابية بين "الميشالين"؟

بعدما كان "لبنان 24" اشار قبل شهرين الى اجتماع عقد في دارة الوزير السابق الياس المر وتم خلاله الاتفاق على ترشيح نجله ميشال للانتخابات النيابية المقبلة عن احد المقعدين الارثوذكسيين في المتن ، يتردد بقوة في الاوساط المتنية ان رئيس مجلس ادارة الMTV ميشال غبريال المر يتحضر هو ايضا لخوض الانتخابات في الدائرة نفسها.

اوساط متنية مراقبة تسأل هل سيشهد المتن مجددا منازلة انتخابية بين "ميشالين" ام ان الاتصالات ستفضي الى "حل عائلي"، رغم ان الطرفين يتكتمان حاليا عن الموقف النهائي لكل منهما من مبدأ الترشيح نفسه.